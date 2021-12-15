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Son dakika haberleri | Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

15.12.2021 20:41

Son dakika haberleri... - Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

- Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Hanönü-Taşköprü yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 AEB 043 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, Ö.B.G. ve H.M.T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ö.B.G. ve H.M.T., hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden vatandaş hayata döndürülemedi.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerini sürdürüyor. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi morga kaldırılacak.

Son dakika haberleri | Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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