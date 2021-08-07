Son dakika haberleri: Kamyon şoförünün sıkıştırmasıyla kaza yapan motosiklet sürücüsü Karaağaç, kask takmanın önemini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Ankara'da kamyon şoförünün sıkıştırması sonucu kaza yaparak yaralanan motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç, kaza sırasında kask takmasının önemli olduğunu belirterek, "Kasksız hiçbir arkadaşım motora binmesin. Bir metrelik bir yer bile olsa kaskını taksın." uyarısında bulundu.

Kaza sonrası Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde sağ bacağına dikiş atılan, tedavisinin ardından taburcu edilen evli ve iki çocuk babası Karaağaç, olay anı ve sonrasını AA muhabirine anlattı.

Ailesinin destek ve ilgisiyle yaşadığı zorlukları evinde atlatmaya çalışan 26 yaşındaki Karaağaç, memleketi Çankırı'dan dönerken yolda kamyon şoförünün kendisini sıkıştırdığını ve şoföre dönerek "Ne yapıyorsun? Öldüreceksin beni. İleride polis çevirme noktasında görüşürüz." dediğini söyledi.

Bu sözler üzerine şoförün hızlanarak direksiyonu üzerine kırdığını anlatan Karaağaç, kaçmaya çalıştığını ancak kamyon daha hızlı olduğu için çarpışmaya engel olamadığını ifade etti.

Burak Karağaç, etraftakilerin yanına gelerek ambulans çağırdığını ve başından ayrılmadığını belirterek, kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

"Kasksız hiçbir arkadaşım motora binmesin"

O sırada ailesinin arabayla arkasından geldiğini dile getiren Karaağaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızda bir veya iki kilometre vardı. Ambulans yanlarından geçip benim yanıma geliyor. Beni ambulansa aldıklarında ailem benim motorumu yerde görüyor. Eşim, 2 çocuğum, annem, ağabeyim hepsi arabanın içinde, onların ne yaşadığını düşünemiyorum zaten. Neler düşündüklerini, feryatlarını bilmiyordum. Belki de ölecektim. Allah beni çoluğuma, çocuğuma bağışladı. Kafamda kask olması çok önemliydi. Kasksız hiçbir arkadaşım motora binmesin. Bir metrelik bir yer bile olsa kaskını taksın."

"Bari yaptığının arkasında dur, pişman olduğunu beyan et"

Karaağaç, şöyle konuştu:

"Jandarmada ifadem alınırken bana çarpıp kaçtığını söylediler. Mahkemeye çıktığında da 'O bana çarptı.' demiş. Allah'tan kamera kayıtları var, ne olduğu ortada. Bir de motosikletlinin kamyona çarpıp ne elde edebileceğini düşünmek lazım. Çaptığım zaman kendimi öldürebilirim, bilerek intihar etmektir bu. Bunu da kimse yapmaz. Söylediği mantıklı değil. Yazık, yaptın bari yaptığının arkasında dur, pişman olduğunu beyan et. O da kabulüm."

Kendisini firma sahibi olarak tanıtan bazı kişilerin arayarak şikayetini geri çekmesini istediğini belirten Karaağaç, şikayetini geri çekmeyeceğini, şüphelinin ceza almasını istediğini söyledi.

Karaağaç, trafikte motosiklet sürücülerine karşı daha duyarlı olunmasını ve onların da can taşıdığının bilinciyle hareket edilmesini istedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. Kayıtlarda çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki Tarık T'nin, aynı yönde ilerleyen 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü Karaacağaç ile tartıştıktan sonra aracını üzerine sürdüğü, çarpmanın etkisiyle Karaağaç'ın metrelerce sürüklendiği ve kamyon şoförü Tarık T'nin kaza yerinden kaçtığı yer alıyor.

Yakalanan kamyon şoförü, "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.