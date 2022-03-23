KAMYONDAN UÇAN BRANDA, KAZAYA NEDEN OLDU: 2 YARALI - Son Dakika

DÜZCE'de, TEM yolunda kamyondan uçan brandaya çarpan hafif ticari araç devrilirken, sürücü dahil 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Gölyaka mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ramazan Kılıç'ın kullandığı 34 NN 9601 plakalı hafif ticari araç, plakası öğrenilemeyen kamyondan uçarak yola düşen brandaya çarpıp devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Kılıç ile araçta bulunan Elif Geçal yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kılıç ile Geçal, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.