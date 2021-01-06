Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Güncelleme: 06.01.2021 23:09

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü Ahmet Avşar (60) hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ise yaralandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü Ahmet Avşar (60) hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ise yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Avşar'ın kullandığı 80 AV 781 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. Ahmet Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ise yaralandı. Dinçer, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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