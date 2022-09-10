Kaza, akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesinde meydana geldi. Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne doğru seyir halinde olan Alper Yeşilyurt yönetimindeki 35 ANT 779 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Alper Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, kamyonetteki M.D.'nin ise yaralandığı belirlendi. Yeşilyurt'un cenazesi morga, yaralanan M.D. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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