Son dakika haberleri | Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

10.09.2022 00:21
Son dakika haberleri | Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin beton bariyere çarptığı kazada sürücü yaşamı yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin beton bariyere çarptığı kazada sürücü yaşamı yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesinde meydana geldi. Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne doğru seyir halinde olan Alper Yeşilyurt yönetimindeki 35 ANT 779 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Alper Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, kamyonetteki M.D.'nin ise yaralandığı belirlendi. Yeşilyurt'un cenazesi morga, yaralanan M.D. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kamyonet beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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