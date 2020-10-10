Son dakika haberi: Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı - Son Dakika

- Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işçilerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek- Karacadağ karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karacadağ istikametinden Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan Ömer K. hakimiyetindeki 01 HV 492 plakalı kamyonet ile Siverek'ten Kaynak kırsal mahallesine çalışmaya giden işçilerin içinde bulunduğu Hamid yönetimindeki 63 MA 7500 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil kamyonetin altına girdi. Otomobilin içinde bulunan 3 kişiden 2'si araçta sıkışırken, kamyonet sürücüsü de hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine İtfaiye, jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.