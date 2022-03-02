Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

02.03.2022 15:28

Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Ahmet Aydın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Ahmet Aydın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu, Çay Meslek Yüksek Okulu kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Çay yönüne giden Bekir Dede'nin kullandığı 03 ADB 541 plakalı kamyonet, önünde seyreden A.R.D. yönetimindeki 19 BN 650 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseye sıkışan kamyonet, TIR'ın arkasında sürüklendi. Kazada sürücü Bekir Dede ile araçta bulunan Mevlüt Şarlak ve Ahmet Aydın, TIR'ın dorsesi ile kamyonetin kasası arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Ahmet Aydın doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Dede ile Şarlak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

YORUMLAR
500
Son Dakika | Afyonkarahisar'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son Dakika | Afyonkarahisar'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti Kazada yaralanan 3 çocuk babası genç adam hayatını kaybetti

Ahmet Aydın, Karahisar, Kamyonet, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:34:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement