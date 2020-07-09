Son dakika haberleri: Kamyonetle traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kamyonetle traktör çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberi... Kırıkkale'de kamyonetle buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonetle buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Rafineri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre L. (46) idaresindeki 06 AGG 183 plakalı Ford marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgut Ö.'nün (36) kullandığı buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücüler ile traktörde yolcu olarak bulunan Furkan Ö. (13) ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar bir süreliğine kapatılan kara yolundaki trafiğin akışı alternatif yollardan sağlandı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 01:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kamyonetle traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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