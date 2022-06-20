Olay, 16 Haziran Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altıngeyik, park halindeki 35 NHZ 15 plakalı kamyonetinde otururken, otomobille yanına gelen İbrahim Çimen tabancayla 5 kez ateş açarak olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan 4'ü Altıngeyik'in vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altıngeyik, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devler Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kamyonette otururken silahlı saldırıda yaralandı; 4 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

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