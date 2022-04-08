Son dakika haberleri: Kamyonla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kamyonla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

08.04.2022 15:46
Son dakika haberleri: Kamyonla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Eğirdir'de kamyonla çarpışan ticari aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Eğirdir'de kamyonla çarpışan ticari aracın 43 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Eğirdir- Gelendost karayolu üzerinde Mahmut Güler'in kullandığı ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Mahmut Güler'in aracı hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yol bir süre trafiğe kapatıldı. Sağlık ekipleri Mahmut Güler'i olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırdı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen 43 yaşındaki Mahmut Güler'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

YORUMLAR
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Metrelerce sürüklenmişti, taburcu oldu Metrelerce sürüklenmişti, taburcu oldu Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı

Mahmut Güler, Gelendost, Eğirdir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kamyonla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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