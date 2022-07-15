Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca öldü

15.07.2022 16:29
Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca öldü

Son dakika habere göre Niğde'nin Bor ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.

Niğde'nin Bor ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti.

M.A. idaresindeki 51 BL 558 plakalı kamyon, Altunhisar Kavşağı'nda, Hikmet Türk'ün (48) kullandığı 51 KV 519 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi Özlem Türk'ün (44) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, Bor Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Altunhisar, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kamyonla çarpışan motosikletteki karı koca öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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