Üye Girişi
Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA

27.11.2021 11:36

Son dakika haberi: DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 25 Eylül akşamı cami avlusunda silahlı saldırıya uğraması sonucu öldürülen 72 yaşındaki Veysi Özbey'in katil zanlıları, polisin Diyarbakır, Muğla, Sakarya ve Denizli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 25 Eylül akşamı cami avlusunda silahlı saldırıya uğraması sonucu öldürülen 72 yaşındaki Veysi Özbey'in katil zanlıları, polisin Diyarbakır, Muğla, Sakarya ve Denizli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Aralarında bir jandarma uzman çavuşun da bulunduğu 9 kişinin karıştığı iddia edilen cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'dan 4 yıl önce Denizli'ye gelerek Honaz ilçesine yerleşen Veysi Özbey, geçen 25 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Yeni Camii de yatsı namazı çıkışında kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan Özbey, kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği, katil zanlıları tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetin kan davası sonucu işlendiği üzerinde duran polis, olayın yaşandığı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

KAN DAVASINI BAŞLATAN İLK CİNAYET DİYABAKIR'DA, İKİNCİSİ DE DENİZLİ'DE İŞLENDİ

Öldürülen Veysi Özbey'in oğlu 22 yaşındaki Mehmet Özbey'in de 2017 yılında Diyarbakır'da cinayete karıştığı ortaya çıktı. Mehmet Özbey'in Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde aralarında husumet bulunan Çıtak Ailesi'yle çıkan silahlı kavgada Hikmet Çıtak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü, kardeşi Refik Çıtak'ı yaraladığı belirlendi. Mehmet Özbey'in tutuklu yargılandığı davada, babası Veysi Özbey'in de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuksuz sanık olarak yargılandığı öğrenildi. Veysi Özbey'in bu olayın ardından Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine gelerek, yerleştiği öğrenildi.

KAN DAVASI NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, öldürülen Veysi Özbey'in kan davası nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti. Özbey'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen tetikçi İzzet Aygün (47), azmettirici olduğu ileri sürülen Şefik Çıtak (69) ve oğulları Süleyman Çıtak (47), Diyarbakır'daki olayda yaralanan Refik Çıtak (42), Hacı Ç. (35), cinayeti organize ettiği iddia edilen Yüksel Yılmaz (56), cinayete yardım ettikleri ileri sürülen Turgut Erdoğan (47), Aziz E. (47) ve jandarma uzman çavuş Erdi Türkcan (29) Diyarbakır, Muğla, Denizli ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Denizli'ye getirilen şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

CİNAYET ÖNCESİ 1 YIL KEŞİF YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Yapılan araştırma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin cinayet öncesi bir yıl boyunca Diyarbakır'dan Denizli'nin Honaz ilçesine gelip, Özbey'i takip ederek keşif yaptıkları da tespit edildi. Cinayeti organize ettiği ileri sürülen Yüksel Yılmaz'ın yeğeni olduğu belirlenen sözleşmeli Uzman Çavuş Erdi Türkcan'ın iddiaya göre, Çıtak ailesinden aldığı parayı tetikçi ve yardım eden kişilere dağıtmakla görevli olduğu ileri sürüldü.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aziz E. ve Hacı Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 kişi 'Kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA

Diyarbakır, Sakarya, Denizli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika

Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak! 11:29 Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!
Bidon bidon topluyorlar! Piyasada sodanın kutusu 7 lira ama bu köydeki çeşmeden bedava akıyor 09:59 Bidon bidon topluyorlar! Piyasada sodanın kutusu 7 lira ama bu köydeki çeşmeden bedava akıyor Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!
Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor 07:22 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor

Son Dakika Haberleri
11:34 Temizlik işçisi parkta çöp toplarken para dolu çanta buldu! Hemen polise teslim etti!
11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?
11:29 Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak!
11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!
11:14 Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'a Holywood yolu görünüyor!
11:09 Metropol Araştırma'dan Atatürk anketi!
10:57 Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!
10:56 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı
10:54 MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde!
10:42 Reenkarnasyonun böylesi! Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inandı, inekle evlendi
Temizlik işçisi parkta çöp toplarken para dolu çanta buldu! Hemen polise teslim etti! Temizlik işçisi parkta çöp toplarken para dolu çanta buldu! Hemen polise teslim etti!         
11:34
Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın 11 ay önceki Facebook paylaşımı dikkat çekti Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın 11 ay önceki Facebook paylaşımı dikkat çekti         
11:31
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor         
08:47
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 11:47:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KAN DAVASI CİNAYETİNE 4 İLDE OPERASYON, 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement