Son dakika haberleri | Kan donduran cinayette yeni gelişme - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kan donduran cinayette yeni gelişme

19.10.2022 17:07
Son dakika haberleri | Kan donduran cinayette yeni gelişme

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 03.40 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş'a (28) defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin A.A., Ç.T. ve Ö.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kan donduran cinayette yeni gelişme - Son Dakika

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