Son dakika haberleri... Kanada'da aynı aileden 4 Müslüman'ı öldüren teröristle ilgili detaylı bilgi verilmemesi eleştiriliyor - Son Dakika

NEW Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran akşamında kamyonetini kaldırımdaki Müslüman bir ailenin üzerine sürerek 4 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği hakkında şu ana kadar çok fazla detay paylaşılmaması soysal medyada merak konusu oldu.

Polis, saldırgan hakkında sadece 20 yaşında Nathaniel Veltman olduğu bilgisini açıklarken, Veltman'ın gözaltına alındıktan sonra çekilen fotoğrafının veya kimliği hakkında başka detaylı bilgi paylaşılmamasına sosyal medyadan tepki geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ontario teröristi Nathaniel Veltman'ın sabıka fotoğrafı nerede?" diye sorarken, Veltman'ın bazı medya kuruluşlarının dediği gibi "20 yaşında bir sürücü" değil, "ırkçı, aşırı sağcı, yerli bir terörist" olarak nitelenmesi gerektiği çağrıları yapıldı.

Bazı kullanıcılar ayrıca olayın medyada "çarpışma" veya "kaza" olarak değil "toplu katliam" şeklinde nitelenmesi gerektiğine işaret ederken, öte yandan Kanada'da polisin kural gereği sanıkların sabıka fotoğrafını paylaşmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Polis, saldırganın adını ve yaşını açıkladı

London Polis departmanından yapılan açıklamada, saldırganın 20 yaşındaki Nathaniel Veltman olduğu belirtildi.

Saldırıdan sonra olay yerine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Cherryhill Village alışveriş merkezinin araç parkında yakalanan Veltman'in London'da yaşadığı, sabıkasının bulunmadığı ve şu ana kadar nefret gruplarıyla ilgili bir bağının tespit edilemediği kaydedildi.

Veltman'in siyah kamyoneti ile Müslüman aileye saldırı gerçekleştirdiği sırada üzerinde zırhlı yelek bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırganın ilk ifadesinde söz konusu Müslüman aileyi önceden tanımadığını belirttiğini ancak görgü tanıklarının ve polisin açıklamasına göre bu saldırıyı planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan Veltman, 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklanırken bu hafta ikinci defa mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Pakistan kökenli aile 14 yıldır Kanada'da yaşıyordu

Terör suçlamasının da hakkında açılan davalara eklenebileceği kaydedilen Veltman'in kamyonetini üzerine sürdüğü 5 kişilik Afzaal ailesinden hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Yerel medyaya göre, 46 yaşındaki baba Salman, 44 yaşındaki eşi Mediha ve 15 yaşındaki kızları Yumna Afzaal ile 74 yaşındaki büyükanne saldırıdan sonra hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan 9 yaşındaki erkek çocuk Fayez'in tedavisinin devam ettiği, şimdilik hayatı tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Afzaal ailesinin Pakistan kökenli olduğu ve 14 yıldır Kanada'da yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

"Nefrete ve İslamofobiye karşı durmalıyız"

Akrabalarından yapılan yazılı açıklamada ise Salman ve ailesinin örnek bir Müslüman, Pakistanlı Kanadalı aile olduğu vurgulanarak, "Her zaman iyiliği yaymak ve katkıda bulunmak için toplumun içindeydiler. Kendi alanlarında son derece sıkı çalıştılar ve başarılı oldular. Çocukları okullarının en iyi öğrencileriydi ve manevi kimliklerine güçlü bir şekilde bağlıydı." ifadeleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Şunu anlamalıyız ki, bir ailenin bu şekilde vahşi ve korkunç bir şekilde yok edilmesi hepimizin karşı durması gereken bir durumdur. Nefrete ve İslamofobiye karşı durmalı, toplumlarımızda ve tüm siyasi yelpazede farkındalık yaratmalıyız." çağrısı yapıldı.

Bu terör eylemini gerçekleştiren gencin, bağlantılı olduğu bir grubun etkisinde kaldığı belirtilen açıklamada, hükümetin en üst kademesinden toplumun geri kalan her bir üyesinin, insanlık ve adalet için bu anlayışa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: "Bu bir terörist saldırısı"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Parlamentosunun alt meclisi Avam Kamarasında bu sabah yaptığı konuşmada, saldırı için, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." diye konuşmuştu.

London polis şefi dün düzenlenen basın toplantısında, saldırının kasıtlı ve planlı şekilde ailenin sadece Müslüman inancından dolayı yapıldığına inandıklarını bildirmişti.

London Belediya Başkanı Ed Holder da, toplantıda, "Açık konuşayım, bu Müslümanlara, Londonlulara karşı işlenen ve tarif edilemez bir nefrete dayanan bir toplu katliam eylemiydi." şeklinde konuşmuştu.

Saldırının kurbanları için bu akşam London Camisinin park alanında anma programı düzenleneceği belirtildi.