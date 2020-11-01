Son dakika haberleri! Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
01.11.2020 10:52
Son dakika haberleri: Kanada'nın Quebec kentinde Orta Çağ kıyafetleri giydiği belirtilen bıçaklı saldırgan 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı.
Kanada'nın Quebec kentinde Orta Çağ kıyafetleri giydiği belirtilen bıçaklı saldırgan 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı.
Quebec kentinde yerel saatle 22.30 civarında Orta Çağ kıyafetleri giydiği ifade edilen 20'li yaşlardaki bir adam, çok sayıda kişiye bıçakla saldırdı. Kanada polisi, Old Quebec bölgesinde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölge halkına evden çıkmamaları konusunda uyarı yapılırken, bıçaklı saldırganın yerel saatle 01.00'e doğru gözaltına alındığı duyuruldu.
Saldırının nedenine yönelik henüz bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - QUEBEC
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