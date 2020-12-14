Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 13 bin 450'ye yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada 763 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 bin 450'ye çıktı.

Son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da 45 bin 595 artarak 464 bin 430'a yükseldi.

Ülke genelinde sağlık kuruluşlarında tedavi gören ağır hasta sayısı aynı dönemde 71 bin 785'ten 74 bin 54'e çıktı.

Salgının başından bu yana iyileşen hasta sayısı ise 373 bin 753 oldu, toplam 12 milyon 559 bin 324 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.