Üye Girişi
Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu

17.07.2021 05:24
Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu, System.String[]

Son dakika haber... Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir grup Müslüman sivil toplum kuruluşu (STK), orman yangınlarında köyleri tamamen yanan Lytton First Nation yerli kabilesine para yardımı yaptı.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir grup Müslüman sivil toplum kuruluşu (STK), orman yangınlarında köyleri tamamen yanan Lytton First Nation yerli kabilesine para yardımı yaptı.

British Columbia eyaletinde faaliyet gösteren Human Concern International (HCI), International Development and Relief Foundation (IDRF), Islamic Relief Canada (IRC), Muslim Food Bank & Community Services (MFBCS) ve Foundation for a Path Forward isimli Müslüman STK'larının temsilcileri, Chilliwack belediye binasının bahçesinde düzenlenen törende bir araya geldi.

Törende British Columbia Müslümanlar Derneği Başkanı İltaf Sahib, Lytton First Nation Yerli Topluluğu Şefi Janet Webster ve Kevin Duncan'a 35 bin 450 Kanada Doları (yaklaşık 240 bin TL) tutarında bir bağış çeki sundu.

Müslüman STK'lar adına yapılan ortak açıklamada ise, bağışın Lytton halkının ve Lytton First Nations topluluğunun acil ihtiyaçları için toplandığı hatırlatılarak, "Bu zor günlerinde Lytton halkının acılarını paylaşıyoruz." denildi.

Şef Webster da yaptığı konuşmada, yangında tamamen yanan Lytton köyünde toplamda 2 bin 400 üyeleri olduğunu söyledi.

Bağış için teşekkür eden Şef Webster, "Köyümüz geri dönmek için hala güvenli değil." dedi.

British Columbia eyaletinde bir süredir etkili olan aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınları, Vancouver'ın 153 kilometre doğusundaki Lytton köyünü haritadan silmişti.

Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın nedeniyle köyde yaşayanlar kaçarak burayı tahliye etmiş, köydeki binaların tamamı da saatler içerisinde alevlere teslim olmuştu.

Lytton köyündeki yangından kaçamayan yaşlı bir çift hayatını kaybetmişti.

Sivil Toplum Kuruluşları, Orman Yangınları, Müslüman, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül 18:21 Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı 17:42 Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti         
22:57
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı         
16:59
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 06:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement