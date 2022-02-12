Üye Girişi
Son dakika haberleri! Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti

12.02.2022 18:34
Son dakika haberleri! Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti

Gelen son dakika haberlerine göre NEW ABD ile Kanada arasında ticari krize neden olan Detroit-Windsor sınırında bulunan Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların boşaltılması için Kanada polisinin harekete geçtiği bildirildi.

NEW ABD ile Kanada arasında ticari krize neden olan Detroit-Windsor sınırında bulunan Ambassador Köprüsü'ndeki protestocuların boşaltılması için Kanada polisinin harekete geçtiği bildirildi.

Kanada polisi ve yardımcı kuvvetlerin, mahkemenin koyduğu ihtiyati tedbir süresinin dolmasının ardından ABD'ye geçişi engellediği gerekçesiyle Ambassador Köprüsü'ndeki ablukayı kaldırmaya başladığı belirtildi.

Kanada polisince yapılan açıklamada, "Tüm göstericileri hukuka uygun ve barışçıl davranmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilirken insanların köprüden uzak durması çağrısında bulunuldu.

Polisin sabah saatlerinde köprüye doğru harekete geçtiği, bazı göstericilerin bölgeden ayrılırken bir kısmının yerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu köprünün ABD'den Kanada'ya giriş hattı, 6 gündür kapalı bulunuyordu.

Windsor şehri yöneticilerinin desteği ile ablukadan en fazla etkilenen otomobil endüstrisi liderleri, köprünün açılması için hafta içinde Ontario Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkemenin Başyargıcı Geoffrey B. Morawetz, aşı karşıtı Kanadalı kamyoncular tarafından protesto amacıyla kapatılan köprünün cuma 19.00 itibarıyla açılmasına hükmetmişti.

Windsor'u Detroit'e bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 18:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement