Son dakika haberleri | Kanada, İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesine müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kanada, İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesine müdahalesini kınadı

17.05.2022 21:00
Son dakika haberleri | Kanada, İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesine müdahalesini kınadı

Son dakika habere göre Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, işgal altındaki Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail güçlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine müdahalesini kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, işgal altındaki Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail güçlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine müdahalesini kınadı.

Bakan Joly, Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine katılanlara güç kullandığını belirterek, "Bu korkunç görüntüleri kınıyorum." dedi.

Joly, bazıları atlı olan İsrail polisinin, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin yas tutan yakınlarına ve aile üyelerine karşı davranışının tamamen kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

İsrail polisi, Akile'nin cenaze törenine katılanlara ve tabutu taşıyanlara coplarla saldırmıştı. Gazetecinin tabutu yere düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.

Bu arada Kanada parlamentosundaki partilerden Yeni Demokrat Parti (NDP) Dış İlişkiler Sözcüsü Heather McPherson, İsrail polisinin cenaze törenindeki davranışlarının "tiksindirici" olduğunu kaydederek, Şirin Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmiş, bu sırada tabutun düşme tehlikesi yaşaması uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Eski Şehir'de ve çevresinde cenazeye katılmak için toplanan gruplara karşı İsrail polisi, gün boyu güç kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Cenaze, Kanada, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kanada, İsrail polisinin Filistinli gazetecinin cenazesine müdahalesini kınadı - Son Dakika


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