Son dakika haberleri | Kanada'nın "fakir ülkeler için oluşturulan Kovid-19 aşı programından" faydalanması eleştiriliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kanada'nın "fakir ülkeler için oluşturulan Kovid-19 aşı programından" faydalanması eleştiriliyor

07.02.2021 20:55
Son dakika haberleri | Kanada'nın

Son dakika haberler... Dünyanın en zengin ülkelerinden Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, yoksul ülkelerin aşı ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan programdan aşı tedarik etmesi eleştirilere neden oldu.

Dünyanın en zengin ülkelerinden Kanada'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, yoksul ülkelerin aşı ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan programdan aşı tedarik etmesi eleştirilere neden oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) eski Afrika HIV/AIDS Özel Elçisi Stephen Lewis, Kanada'nın CTV Televizyonunda katıldığı bir programda, Kanada'nın da ortağı olduğu COVAX aşı programındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Lewis, COVAX'ın zengin ülkelerle rekabet edemeyen yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için Kanada ve diğer ortaklarca finanse edilen bir oluşum olduğunu hatırlattı.

Kanada'nın bu programı kendi yararına kullandığını belirten Lewis, bunun yanlış olduğunu ve Kanada'nın bunu yapan ilk G7 ülkesi olduğunu ifade etti.

Lewis, "Kanada, normalde aşı ihtiyacını karşılayamayan gelişmekte olan ülkelere gidebilecek dozları güvence altına almak için kurulan bu uluslararası aşı paylaşım havuzuna girmemelidir. Kanada'nın 1,9 milyon aşıyı bu programdan temin etmesi ahlaki açıdan yanlıştır. Kanada için yaptığı şeyle gurur duymak, bence büyük bir hatadır." şeklinde konuştu.

Kanada'nın 5 Şubat itibarıyla 884 binden fazla kişiye veya nüfusun yüzde 2,3'üne ilk doz aşıları yaptığını belirten Lewis, bu rakamın Kanada'dan 37 kat daha fazla nüfusa sahip olan Afrika kıtasının tamamında uygulanan aşılardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Lewis, "Federal hükümetin satın alma stratejisinin bir parçası olarak bu programı kullanmaya hiçbir zaman başvurmaması gerekirdi." dedi.

Geçen yıl temmuzda kurulan COVAX için Kanada, 440 milyon dolar yatırım yaptı. Hükümet, paranın yarısının Kanadalılar için 15 milyon doz aşı teminini güvence altına almaya harcanacağını, diğer yarısının ise Afganistan, Mali ve Haiti de dahil olmak üzere gelişmekte olan 92 ülkenin ihtiyacı olan aşıların satın alınmasında kullanılacağını duyurmuştu.

Federal hükümetten yapılan açıklamada ise Kanada'nın COVAX aracılığıyla haziran sonuna kadar Oxford-AstraZeneca aşısından minimum 1,9 milyon doz alacağı açıklanmıştı.

Başbakan Justin Trudeau da kararı savunmuş ve Kanada'nın hem programa katkısının hem de düşük gelirli ülkelere aşı sağlama çabalarının devam edeceğini söylemişti.

Kararı eleştiren muhalefet partileri ülke içinde aşı üretimi için daha çok şey yapılmasını isterken, Yeşil Parti bu hareketin "Kanada'nın dünyadaki itibarını zedeleyebileceğini" belirtmişti.

-Fakir ülkeler için COVAX girişimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

Şimdiye kadar 190 ülkenin katıldığı COVAX ile Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedeflenmişti.

COVAX girişiminden yapılan açıklamada, aşıların dağıtımına ilişkin geçici plan uyarınca 337,2 milyon doz Kovid-19 aşısının yoksul ülkelere şubat sonundan itibaren dağıtılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Afrika, Kanada, AIDS, HIV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kanada'nın 'fakir ülkeler için oluşturulan Kovid-19 aşı programından' faydalanması eleştiriliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü ABD-İran arasında karşılıklı restleşme! Biden, yaptırımları kaldırmayı tek şarta bağladı 70 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş, Konyaspor'u devirmeyi başardı İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü
Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak         
20:58
Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor         
20:21
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu: Ses problemi yüzünden oldu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu: Ses problemi yüzünden oldu         
20:06
Milan, Hakan'ın 2 asist yaptığı maçta Crotone'yi 4-0'la geçti Milan, Hakan'ın 2 asist yaptığı maçta Crotone'yi 4-0'la geçti         
19:37
Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak         
19:01
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak         
17:08
Koronadan hayatını kaybeden kişinin ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmasını istemeyen aile, hastaneyi birbirine kattı Koronadan hayatını kaybeden kişinin ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmasını istemeyen aile, hastaneyi birbirine kattı         
15:53
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak         
15:11
Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor         
13:51
40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor 40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor         
13:06
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu         
12:20
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 21:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kanada'nın "fakir ülkeler için oluşturulan Kovid-19 aşı programından" faydalanması eleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei