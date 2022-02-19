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Son dakika haberleri... Kanada polisi aşı karşıtı protestoculara karşı biber gazı kullandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kanada polisi aşı karşıtı protestoculara karşı biber gazı kullandı

19.02.2022 21:17
Son dakika haberleri... Kanada polisi aşı karşıtı protestoculara karşı biber gazı kullandı

Son dakika gelişmesine göre Kanada'nın başkenti Ottawa'da polis, dördüncü haftasına giren aşı karşıtı protestoculara karşı sert önlemler almaya başladı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da polis, dördüncü haftasına giren aşı karşıtı protestoculara karşı sert önlemler almaya başladı.

Güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren daha sert müdahalelerle çevrelediği protestoculara karşı zaman zaman biber gazı kullandı.

Şu ana kadar 100'ün üzerinde gözaltının olduğu protestoda, polis, daha önce eylemcilerin tahrip ettiği Ulusal Savaş Anıtı'nı güvenlik çemberine aldı.

Yüzlerce polisin ilerlemesiyle, Parlamento ve Senato binalarının çevresi çembere alınırken; eylemcilerin merkez üssü olarak kamp kurdukları alan da güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.

Olay yerinden yansıyan görüntülerde, polis ve protestocular arasında arbede yaşandığı ve kalabalığın duman içinde olduğu görüldü.

Ottawa polisi, eylemcilerin polis memurlarına gaz bombası fırlattığını, "üzerlerinde sis bombası ve havai fişek olduğu" iddia edilen zırh giyen protestocuların tutuklandığını duyurdu.

Birçok sokak araçlardan temizlenirken, bazı kamyoncuların cuma gecesinden itibaren kendi istekleriyle ayrıldıkları bildirildi.

Polisin, güvenli bölgeyi genişletmek için ilerlediği sırada bir kamyonun camının kırıldığı, karşı koyan bazı protestocuların da ters kelepçeyle götürüldüğü görüldü.

Ottawa Polis Teşkilatınca protestoculara karşı yayımlanan mesajda, "Size gitmenizi söyledik. Size ayrılmanız için zaman verdik. Yavaş ve sistemli davrandık, yine de memurlara ve atlarımıza karşı saldırgan oldunuz. Davranışlarınıza dayanarak, güvenliğimiz için kask ve coplarımızla yanıt veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

20 milyon dolarlık mal varlıkları donduruldu

Polis, Ottawa'yı ablukaya alan protestocuları dağıtmaya çalışırken, Ontario Yüksek Mahkemesi de eylem için bağışlanan milyonlarca dolarlık varlığı dondurma kararı aldı.

Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Calum MacLeod tarafından yayımlanan hükme göre, konvoy organizatörlerinin, mesleğe bağlı 20 milyon dolarlık varlıkları, banka hesaplarında toplanan bağışlar ve kripto paralar dondurulurken, bunların başka kişi ya da hesaplara taşınması yasaklandı.

Davanın avukatı Paul Champ, "Kanada hukuk tarihinde ilk kez kripto para birimi de dondurulma emrine tabi tutuldu." dedi.

Champ, eylemin ikinci haftasında bir Ottawa sakini adına açtığı dava ile protestocuların 12 ila 16 saat boyunca çaldıkları kamyon kornalarını susturmuştu.

Champ, konvoyun şehir genelinde neden olduğu aksaklıkların telafisi için de mahkemeye ihtiyati tedbir başvurusu yapmıştı.

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Güvenlik güçleri, Ottawa, Kanada, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kanada polisi aşı karşıtı protestoculara karşı biber gazı kullandı - Son Dakika


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