Üye Girişi
Son dakika haberleri... Kanada polisi Ottawa'daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kanada polisi Ottawa'daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı

20.02.2022 01:07
Son dakika haberleri... Kanada polisi Ottawa'daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı

Edinilen son dakika haberine göre Ottawa polisinin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında eylemcilere karşı cumartesi sabah başlattığı operasyonda, biber gazından sonra tahriş edici kimyasal madde de kullandığı kaydedildi.

Ottawa polisinin Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında eylemcilere karşı cumartesi sabah başlattığı operasyonda, biber gazından sonra tahriş edici kimyasal madde de kullandığı kaydedildi.

Ulusal televizyon kanallarının canlı yayınladığı operasyonda polisin, blok halinde karşılarında duran grubu geri püskürtürken tahriş edici kimyasal kullandığı görüldü.

Polisin kimyasal madde kullandığı, Ottawa Polis Teşkilatının sosyal medya hesabındaki duyuruda da paylaşıldı.

Güvenlik güçleri, cumartesi günü 47 kişiyi daha gözaltına alırken, göstericilere ait 38 araç da çekildi.

Ottawa Polisi, gözaltına alınanlar arasında üzerinde çelik yelek, çantalarında sis bombası ve havai fişek bulunan protestocular olduğunu duyurdu.

Ottawa'daki protestolarda gözaltına alınan eylemci sayısı son gözaltılarla 170'e ulaştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kanada polisi Ottawa'daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı Son dakika haberleri... Kanada polisi Ottawa'daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestocuları gözaltına alınmaya başlandı Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestosunda gözaltı sayısı 100'ü geçti

Özgürlük Konvoyu, Cumartesi, Kimyasal, Ottawa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kanada polisi Ottawa'daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 01:14:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kanada polisi Ottawa'daki göstericilere karşı kimyasal madde kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement