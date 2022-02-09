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Son dakika haberleri | Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe

09.02.2022 22:07

Son dakika haberine göre - Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe Kanada'nın başkenti Ottawa'da polis memuru, aşı karşıtı kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki yaşlı adamı hırpalayıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

- Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe

OTTAWA - Kanada'nın başkenti Ottawa'da polis memuru, aşı karşıtı kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki yaşlı adamı hırpalayıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da aşı karşıtı kamyoncuların hayatı felç eden protestosu sürüyor. Bir polis memuru, kamyoncuların protestosuna korna çalarak destek veren 78 yaşındaki Gerry Charlebois'u durdurup kimliğini istedi. Polis, kimliğini vermeyip aracına yönelen yaşlı adamı kolundan tutup gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşlı adamı hırpalayan polise çevreden tepki geldi, ancak polis yaşlı adamı ters kelepçe takarak gözaltına aldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise polislere, "Yaşlı bir adamın canını yakıyorsunuz, o bir Kanada vatandaşı" diyerek duruma tepki gösterdi. Salı günü yaşanan olayda "korna çalma yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan yaşlı adam polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Öte yandan ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak'ta başkent Ottawa'ya ulaşan kamyon sürücülerinin günlerdir devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açmıştı. Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean pazartesi günü, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklamıştı.

Son dakika haberleri | Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe
Son dakika haberleri | Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe
Son dakika haberleri | Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe

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Polis Memuru, Ottawa, Kanada, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kanada polisinden 78 yaşındaki adama ters kelepçe - Son Dakika


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