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KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR - Son Dakika

KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

08.07.2021 14:21

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve 4 ay yoğun bakımda kalan Deniz Tek'e (12), beynindeki hasar nedeniye serebral palsi (SP) teşhisi konuldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve 4 ay yoğun bakımda kalan Deniz Tek'e (12), beynindeki hasar nedeniye serebral palsi (SP) teşhisi konuldu. Evde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Deniz'in babası Serkan Tek, oğlunun tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

Geçen yıl 12 Haziran'da Yeni Mahalle'deki sulama kanalına düşüp sürüklenen Deniz Tek, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve 4 ay yoğun bakımda kalan Tek'in beyninin iki bölgesinde hasar oluştuğu belirlendi. Beyin felci teşhisi konulan Tek, taburcu edildikten sonra evde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi vermeye başladı.

'KÖK HÜCRE İLE TEDAVİ OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENDİM'

Boyacılık yapan Serkan Tek, 1 yıldır çocuğuna bakmaktan işini yapamadığını, eşi Gülden Tek ile birlikte tek çocukları Deniz'e baktıklarını belirtti. Tek, Hastanedeki tedavi süreci sonrası oğlumun solunum cihazına bağlı kalacağını, cihaz almamız gerektiğini belirttiler. Biz 2 ay gibi bir sürede bu parayı temin ettik. Cihazlarımızı aldık ve evimize getirdik. İnternette araştırma yaparken, kök hücre tedavisi ile bu tür hastalıkların tedavi edilebileceğini öğrendim dedi.

'60 BİN LİRA İSTEDİLER'

Kök hücre ile ilgili araştırmalara başladığını dile getiren baba Tek, Kayseri'de özel bir hastaneyi aradım. Onlar da bu tedaviyi yapabileceklerini fakat 60 bin lire istediklerini söylediler. Bakım maaşı ile geçinmeye çalışıyorum. Başka hiçbir yerden gelirim yok. Tedavi için yetkililerden destek istiyorum diye konuştu.

KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kök Hücre, Haziran, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR - Son Dakika


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