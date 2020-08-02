Son dakika haberleri! Kanalizasyon hafriyatında domates yetişiyor - Son Dakika

Kazlıçeşme'de kanalizasyon çalışmalarında çıkan hafriyatlarının döküldüğü alanda şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Hafriyat yığınları arasında domateslerin yetiştiğini öğrenen kadınlar, her gün alana gelerek torbalarını dolduruyor.

İstanbul Kazlıçeşme'de sokaklarda yapılan kanalizasyon ve kazı çalışmaları sonucu çıkarılan ve geçici bir süreliğine alana getirilen hafriyat yığınlarında domates yetişmeye başladı. Her gün alana domates toplamaya gelen kadınlar, havadan görüntülendi. Görüntülerde, hafriyatların içerisinde yetişen domatesleri kadınların toplayarak torbalarını doldurduğu görüldü. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, döküm alanına hafriyat boşaltmak için geldiği görüldü.

"Bunların döküme atılması lazım ama niye atılmadığını bilmiyoruz"

Hafriyat alanında çalışan işçi Kerim Doğan, "Dışarıda kalan hafriyatlar buraya geliyor fakat niye burada biriktiriyorlar bilmiyoruz. Sokak aralarında yaptığımız kazı hafriyatları buraya getiriliyor tabi bunların döküme atılması lazım ama niye atılmadığını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kadınların her gün domates toplamaya geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Hafriyat yüklenici firmanın para ödemediğinden dolayı burada biriktiriliyor. Zamanla üzerinde domates yetişmiş. Kadınlar gelip topluyorlar domatesleri götürüyorlar. Kanaldan çıkan toprak bu sağlıklı değil" dedi. - İSTANBUL