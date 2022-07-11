Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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