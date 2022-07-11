Son dakika haberleri | Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

11.07.2022 11:37
Son dakika haberleri | Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

Irak, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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