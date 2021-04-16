Son dakika haberleri... Kandıra Belediyesi'nden "Şehitler Haftası" anma programı - Son Dakika

Kandıra Belediyesi, "Şehitler Haftası" dolayısıyla çevrim içi anma programı düzenledi.

Kandıra Belediyesi Yelkencioğlı Konağı'nda imam hatipler Erhan Durmuş ve Turan Kaplan tarafından icra edilen programda, şehitler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanı Adnan Turan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan program, vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildi.

Program hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Adnan Turan, şehitleri anmak ve ramazanın manevi ikliminden faydalanarak vatandaşlara moral vermek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında, tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Turan, "Tüm şehitlerimize olan minnet borcumuzu, ödememiz mümkün değil fakat en azından manevi olarak onları yad etmek, dualar etmek her Müslümanın görevi. Bu mübarek günlerde, hem şehitlerimizi hem de salgın nedeniyle hayatını kaybeden bütün masumları ve ahirete intikal etmiş bulunan tüm sevdiklerimizi anma fırsatı bulduk. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Rabbim en kısa sürede salgından ülkemizi ve dünyamızı kurtarsın inşallah." ifadesini kullandı.