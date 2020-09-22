Son dakika haberleri! Kanser hastası 18 yaşındaki Gül Özkaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Hamza Dağ, hasta ziyareti sırasında Mustafa Ceceli'yi aramış, Gül Özkaya'nın hayranı olduğu sanatçıyla görüntülü görüşmesini sağlamıştı.

Kanser hastası genç kıza daha önce evinde ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , üzüntüsünü sosyal medya hesabından, "Tireli Gül Özkaya kardeşimiz, gülen gözleriyle gönlümüzü ısıtmıştı. Gül'ün vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşıyorum. Allah sana rahmet eylesin güzel gülüşlü Gül. Cennetiyle mükafatlandırsın." ifadeleriyle paylaştı.

Evinde öğle saatlerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Buğdaydede Mezarlığı'na defnedildi.

İzmir 'in Tire ilçesinde, sanatçı Mustafa Ceceli 'ye hayranlığı ile bilinen kemik kanseri tedavisi gören Gül Özkaya (18), yaşam mücadelesini kaybetti.

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