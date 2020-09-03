Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan kanser hastası Fadime Aksu, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen oğlunun döneceği günü bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bir yıldır devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki benzer durumda olan ailelerden bazıları Diyarbakır'a giderek, bazıları da bulundukları kentlerden oturma eylemine destek veriyor.

PKK'lı teröristlerce 5 yıl önce 18 yaşındayken dağa götürülen Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu (55) da evladına kavuşabilmenin hayaliyle yaşıyor.

Oğluna kavuşabilmek umuduyla Diyarbakır'a giden ancak hastalığı nedeniyle daha sonra Kocaeli'deki evine dönen acılı anne, evladının kıyafetlerine sarılıp koklayarak özlem gidermeye çalışıyor.

Yakalandığı gırtlak ve rahim kanseri hastalığıyla mücadele eden 5 çocuk annesi Aksu, AA muhabirine, eşiyle sorunları olduğunu, bu yüzden 17 yıl önce ondan ayrılarak ev tutup çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya çalıştığını anlattı.

Evlere temizliğe giderek, merdiven silerek geçimini kazanmaya çalıştığını, çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu belirten Aksu, hastalığı yüzünden çalışamadığını, sosyal güvencesinin olmadığını ve kardeşinin evinde kaldığını dile getirdi.

"5 yıl önce ekmek almaya gitti, bir daha dönmedi"

Oğlu Eren'in 5 yıl önce bakkala ekmek almaya gittiğini ve geri dönmediğini aktaran Aksu, "Bakkala gittim, sordum. Eren'in gelmediğini söyledi. Akşama kadar bekledim, gelmeyince polise başvurdum. İlan dağıttım ama Eren'den bir haber alamadım." diye konuştu.

Evladına seslenen acılı anne, "Eren yavrum, beni duyuyorsan ne olursun gel. Diyarbakır'a gittim, rahatsızlandım, polisler geri yolladı. Ne olursun yavrum, dön gel. Daha yüreğim dayanmıyor yavrum. Ablan Erzurum'dan geldi, yine seni görmeden gidiyor. Yavrum beni bir parça seviyorsan ne olursun dön gel. Elbiselerini saklıyorum, kokluyorum. Bir telefon et, 'Anne buradayım' de." ifadelerini kullandı.

"HDP'liler benim çocuğumu kandırdı"

Oğlunun HDP'lilerle beraber takıldığını, sık sık HDP binasına gittiğini ifade eden Aksu, şunları söyledi:

"Onlar oğlumu yoldan çıkardı. Evladımı ben oradan aldım ama onlar tekrar oğlumu aldılar, 'bulacağız' dediler. Nerede hani, bulamadılar. Eren'i kandırdılar. Eren kalp hastası. Ben merdiven sildim, temizliğe gittim çocuklarımı büyüttüm. Çocuklarımın kursağından haram lokma girmesin diye çalıştım, babasız büyüttüm. Eren, HDP'lilerle birlikte mahallede kağıt dağıtıyormuş, komşular söyledi. 'Senin çocuğun HDP binasına gidiyor, HDP'lilerle pusula dağıtıyor' dediler. Gittim, bana 'Yalan söylüyorlar' dediler. Benim çocuğumu kandırdılar. Ağabeyi de 'Gitme oğlum, yapma oğlum' dedi."

"Yavruma doya doya sarılayım, o gün öleyim"

Aksu, dayanacak gücünün kalmadığını, gırtlak ve rahim kanseri olduğunu, tedavi gördüğünü, gözlerinden iki kere ameliyat olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan annelerin bazılarının çocuklarının geldiğini ve onlara kavuşup hasret giderdiklerini, kendisinin de aynı şekilde oğluna kavuşmayı istediğini dile getiren Aksu, "Allah, o günü bana göstersin, öleyim. Yavruma doya doya sarılayım, o gün öleyim." dedi.

Evladını 5 yıldır aradığını ancak bulamadığını gözyaşları içinde anlatan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çocuğunun bulunması için yardım istedi.

"PKK, çocukların beyinlerine giriyor, kandırıyor"

Oğlunun giysilerine sarılıp, koklayan acılı anne, "Eren'im bak bu yol yanlış, dön gel. Ailen sana kucak açıyor, herkes seni bekliyor kuzum. Eren biz senden hiç vazgeçmedik. Balkonda bekliyorum Eren geleceksin diye, balkonum yatağım oldu." diyerek gözyaşı döktü.

Aksu, oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını vurgulayarak, "PKK terör örgütü çocukları götürüyor. Beyinlerine giriyorlar, kandırıyorlar, alıp götürüyorlar. Anne baba da yanıp duruyor. Bak çadırda kaç tane insan var yavrum. Eren'in kokusuyla duruyorum ben. Ayakkabılarını saklıyorum, elbiselerini kimseye vermedim." ifadelerini kullandı.

"Oğlum Eren, devletimiz her zaman senin yanında"

Oğlu Eren'e seslenerek, devletin şefkatli kollarına sığınmasını isteyen anne Aksu, sözlerini "Oğlum Eren, devletimiz her zaman senin yanında. Bak polis ağabeyler hepsi yanımızda. 'Eren gelsin, biz onu işe koyarız, destek veririz' diyorlar. Ne olursun gel. Onlara (teröristlere) inanma yavrum, onlar hep yalancı. Onlar seni kötü yola saptırdı. Ağabeyin evlenmedi, 'sen gelmedin' diye. Gel, ağabeyinle evlendireyim seni yavrum." diye tamamladı.