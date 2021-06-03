Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek - Son Dakika

NEW York'ta, kemik kanseri türü olan 'Ewing sarkomu' nedeniyle sol bacağından 15 kez ameliyat olan, 9 kür de kemoterapi gören Azerbaycanlı İlana Koenig (12), hastalığı yendikten sonra kumbarasındaki 900 dolar ile anne ve babası adına ABD'de kurulan vakıf ile kendisiyle aynı kaderi paylaşan çocuklara yardım ediyor. İlana, bugüne kadar ABD, Türkiye ve Azerbaycan'da 300 kanser hastası çocuğa destek verdi. Kendisi için 'kanser savaşçısı' diyen İlana, hayalinin ise Tarkan ve Hadise ile düet yapmak olduğunu söyledi.

New York'ta yaşayan Azerbaycanlı İlana Koenig, 8 yaşındayken, çocukluk çağı kanseri tanısı aldı. 'Ewing sarkomu' nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl hastanede yatan, 9 kür kemoterapi alan, sol bacağından 15 kez ameliyat olan küçük kız, kanseri yenmeyi başardı. Zor geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan İlana, ailesine, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kanserli çocuklara yardım etmek istediğini söyledi. Bu amaçla vakıf kurmak istediğini söyleyen İlana'ya, 20 yıl üst düzey yöneticilik yapan annesi Rena Koenig, iş insanı babası Scott Koenig ile 9 yaşındaki kız kardeşi Sabrina Danielle Koenig de destek verdi.