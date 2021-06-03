Üye Girişi
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek

03.06.2021 12:49
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek, System.String[]

Son dakika haberlerine göre NEW York'ta, kemik kanseri türü olan 'Ewing sarkomu' nedeniyle sol bacağından 15 kez ameliyat olan, 9 kür de kemoterapi gören Azerbaycanlı İlana Koenig (12), hastalığı yendikten sonra kumbarasındaki 900 dolar ile anne ve babası adına ABD'de kurulan vakıf ile kendisiyle aynı kaderi...

NEW York'ta, kemik kanseri türü olan 'Ewing sarkomu' nedeniyle sol bacağından 15 kez ameliyat olan, 9 kür de kemoterapi gören Azerbaycanlı İlana Koenig (12), hastalığı yendikten sonra kumbarasındaki 900 dolar ile anne ve babası adına ABD'de kurulan vakıf ile kendisiyle aynı kaderi paylaşan çocuklara yardım ediyor. İlana, bugüne kadar ABD, Türkiye ve Azerbaycan'da 300 kanser hastası çocuğa destek verdi. Kendisi için 'kanser savaşçısı' diyen İlana, hayalinin ise Tarkan ve Hadise ile düet yapmak olduğunu söyledi.

New York'ta yaşayan Azerbaycanlı İlana Koenig, 8 yaşındayken, çocukluk çağı kanseri tanısı aldı. 'Ewing sarkomu' nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl hastanede yatan, 9 kür kemoterapi alan, sol bacağından 15 kez ameliyat olan küçük kız, kanseri yenmeyi başardı. Zor geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan İlana, ailesine, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kanserli çocuklara yardım etmek istediğini söyledi. Bu amaçla vakıf kurmak istediğini söyleyen İlana'ya, 20 yıl üst düzey yöneticilik yapan annesi Rena Koenig, iş insanı babası Scott Koenig ile 9 yaşındaki kız kardeşi Sabrina Danielle Koenig de destek verdi.

Geçen yıl Şubat ayında İlana'nın kumbarasındaki 900 dolarla anne ve babası adına kurulan 'Koenig Childhood Cancer Foundation', toplanan bağışlarla ABD, Türkiye ve Azerbaycan'da maddi durumu iyi olmayan kanser hastası çocukların tedavi masraflarını üstlenmeye başladı. İlana, bu sayede bugüne kadar 300 kanserli çocuğa yardım eli uzattı. Küçük İlana'nın bu çabasına, ABD basını da destek verdi. CBS News ve NBC News televizyon kanalları ile Radio City'ye konuk olan İlana, kurduğu vakfın hikayesini anlatınca senatörler, iş insanları ve şirketlerden de vakfa destek gelmeye başladı. ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez dahil ünlüler de İlana'nın sesini duymaya başladı. 'KALBİMDE VE BEDENİMDE İZLERİ GEÇMEYECEK'Zorlu geçen hastalık sürecinden sonra sağlığına kavuştuğunu belirten İlana, kendisini 'kanser savaşçısı' olarak nitelendirdiğini söyledi. İlana, "Bu çocukları benden başka kim anlayabilir ki? Kanseri yendim ama kalbimde ve bedenimde izleri hiç geçmeyecek" dedi.Hastalık sürecinden sonra kanserli çocuklara yardım için sadece 900 dolar ile vakfın kurulduğunu anlatan İlana, "Kısa sürede Türkiye, Azerbaycan ve Amerika'da 300 kanser hastası çocuğun yanında olduk, maddi ve manevi destek verdik. Bugüne kadar dünyanın her yerindeki kanser hastası çocuklara 3 bin hediye yolladık" diye konuştu. Ünlü isimlerin de vakfa destek verdiğini söyleyen İlana, "Selena Gomez mesela. O da vakfımıza destek veriyor. Kendisiyle çevrim içi görüştük. Benimle düet de yaptı" dedi. 'HAYALİM VAR'Eğitiminin yanı sıra özel müzik dersleri alan, şarkı söyleyip, dans eden İlana, bir de hayali olduğunu söyledi. Tarkan ve Hadise ile düet yapmak istediğini belirten İlana, ünlü sanatçılarla birlikte şarkı söylemenin kendisini çok mutlu edeceğini kaydetti. İlana, kanserle mücadele eden çocuklara "Her zorluğu yenebilirsin" mesajını da verdi.'BU KAHRAMAN KIZIN ANNESİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'Kızının vakıf kurma düşüncesine büyük destek verdiklerini belirten Rena Koenig ise İlana'nın annesi olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Koenig, kızının 8 yaşında hastalığa yakalandığını anlatırken, 'kanser' sözcüğünü ilk duyduklarında 'ölüm hükmü' duymuş gibi hissettiklerini kaydetti. İlana'nın hastalığı sürecinde aile olarak 1,5 yıl neredeyse hastanede yaşadıklarını belirten Rena Koenig, "İlana 9 kemoterapi aldı, sol bacağından 15 ameliyat geçirdi. Saçlarını kaybetti. Her kemoterapiden sonra onu kaybetme korkusu yaşadık. Çok şükür İlana kanseri yendi" dedi.İlana'nın 'kanser savaşçısı' olarak yaşadığı hastalık sürecini ve deneyimlerini çeşitli toplantılarda konuşmacı olarak anlattığını söyleyen Koenig, "İlana, kanserle mücadele eden diğer çocuklara yardım etmek için vakıf kurmak istediğini söyledi. 2020 Şubat ayında vakfını kurduk. Ben ve eşim Scott, İlana'ya destek olduk. Bu kadar kısa sürede vakıf, ünlü isimlerden de destek görmeye başladı. Onların desteğini kazandı" diye konuştu.TEDAVİ MASRAFLARINI ÜSTLENDİKurulduğundan bu yana vakfın ABD, Türkiye ve Azerbaycan'da 300'den fazla kanser hastası çocuğa maddi ve manevi destek verdiğini belirten Rena Koenig, "İlana, o çocukların bazılarının tedavi masraflarını, bazılarının ilaçlarını, bazılarının yol masraflarını karşıladı. Manevi destek de oldu. Türkiye ve Azerbaycan'dan kanser hastası çocuklara New York'tan 2 bin 500'den fazla hediye gönderdi. İlana kanserle ilgili farkındalık için diğer çocukların sesi oluyor" dedi. EWING SARKOMU 'Ewing sarkomu' genellikle kemikte başlayan, tipik olarak pelvis (kasık bölgesi), göğüs duvarı veya bacaklarda ortaya çıkan bir kanser türüdür. Çoğunlukla çocuklarda ve gençlerde görülür. 'Ewing sarkomu'nu ilk olarak 1921 yılında James Ewing tanımlamıştır, nadir kanser türü olarak tüm çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 1,5'ini oluşturur. 'Osteosarkom'dan sonra çocukluk çağında en sık görülen ikinci kemik kanseri türüdür.

Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek
Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek

Amerika Birleşik Devletleri, Kemoterapi, New York, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif         
13:27
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti         
13:09
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı         
12:35
Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz         
12:23
Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş         
11:05
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:33:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kanseri yenen İlana'dan aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara vakıfla destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement