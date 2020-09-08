Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balonu turları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan sıcak hava balon turlarına 22 Ağustos itibariyle yeniden izin verildi.

Bölgede sıcak hava balon turu düzenleyen firmalara sağlık raporu ibraz ederek rezervasyon yaptıran turistler, sabah gün doğumu sırasında uçuş için hazırlanan balonlara ellerini dezenfekte ederek maskeli şekilde biniyor.

Balon sepetine sosyal mesafe aralığına riayet edilerek alınan turistler, yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleyebiliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'daki vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balonları renkli görüntüler oluştururken, etkinliğe katılan turistler görsel şöleni gökyüzünden fotoğraflıyor.

Tura katılan Rus turist Asiyat Dalgatova, AA muhabirine, Kapadokya'da balon turuna katılmayı uzun süredir hayal ettiğini, bölgenin eşsiz güzelliklerini gökyüzünden izleyebildiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye'ye gitmelerini ve Kapadokya'da balon turuna katılmalarını tavsiye edeceğini belirten Dalgatova, "Aslında yükseklik korkum var ama balon turuna katılmayı çok istiyordum. Bence balon turu çok güvenli. Gökyüzüne yükseldikçe çevredeki manzara daha da güzel oldu. Tekrar Kapadokya'ya gelmek ve yine balon turuna katılmak istiyorum." dedi.

Kırgız turist Halide Uzakbayeva ise daha önce arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'da balon turuna katılamadığı için bölgeyi yeniden gezi listesine aldığını kaydederek, "İki gün önce Kapadokya'ya geldim. Geçen yıl da buraya gelmiştim. Peribacaları arasında gezdim ama gökyüzünden görmek istediğim için balon turuna katıldım. Kapadokya çok güzel bir yer." şeklinde konuştu.

Sıcak hava balon pilotu Buket Aydınlık da turistlerin balon turuna katılmadan önce tedbirlere uymaları konusunda bilgilendirme yaptıklarını, etkinliğin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Turistlerin Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmek için balon turuna katılma konusunda istekli olduğunu dile getiren Aydınlık, şunları söyledi:

"Kapadokya'da sıcak hava balon turu her mevsim yapılabilen özel bir aktivite. Kış ve yaz aylarında farklı manzaralar oluşuyor ve farklı deneyim kazanılıyor. Pandemi sürecinde balon sayısı biraz az ama en kısa süre içinde yine aynı anda 100-150 balon havada olacaktır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen tedbirler çerçevesinde, müşterilerimizin ateş ölçümü yapılıyor. Maskelerini etkinlik boyunca kullanıyorlar. Tura katılacak turistlerden, etkinlikten bir gün önce koronavirüs geçirip geçirmedikleriyle ilgili sağlık raporu isteniyor. Balon turu, hayatta yapılması gereken en önemli aktivitelerden biri. Yurt dışında da balon turu yapılıyor ama Kapadokya'da vadilerin içinde süzülmek, peribacalarının arasında ilerlemek gerçekten de ayrıcalıklı. Herkesin bu etkinliğe katılmasını tavsiye ediyorum."