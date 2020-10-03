Son dakika haberleri | Kapı önlerinden ayakkabı hırsızlığı kameraya yakalandı
Son dakika haber... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalan 2 kadın, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde bir apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalan 2 kadın, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hırsızlık olayı, dün saat 17.00 sıralarında, Çapahasan Mahallesi 389/1 Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Yüzlerinde maske olan 2 kadın, bir süre çevreyi gözetledikten sonra girdikleri apartmanda, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları, yanlarında getirdikleri pazar arabasına koydu. Ardından da apartmandan çıkıp, kayıplara karıştı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, apartmandaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerde, kadınların binaya girişleri ile ayakkabıları çaldıkları anlar tespit edildi. Polis, kimlikleri belirsiz hırsızlık şüphelisi 2 kadını arıyor.
- Aydın
Son Dakika Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti