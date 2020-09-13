Son dakika haber... - Kapkaç şüphelisi jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

- Kapkaç şüphelisi jandarmadan kaçamadı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesinde yabancı uyruklu bir kadının yolda yürürken motosikletle gelerek çantasını çalan kapkaççı jandarma tarafından yakalandı.

Geçen perşembe günü saat 23.30 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu A.K. yolda yürüdüğü esnada yanına motosikletle yanaşan bir şüpheli çantasını zorla alarak kaçtı. Çantasının içerisinde cep telefonu, otomobil anahtarı ve 400 TL para olan A.K. durumu jandarma ekipleri bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakolu ekipleri ve ve Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için çalışması başlattı. Ekipler 32 güvenlik kamerası ve 110 saatlik kayıt incelemesi sonucunda olayın şüphelisinin K.G.olduğunu tespit ederek yakaladı. Kapkaç şüphelisi K.G. gözaltına alınarak karakola götürülürken, ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, şüpheli K.G.'nin yapılan araştırmalar sonucunda 31 Ekim 2019 tarihinde yine Kestel Mahallesi'nde yabancı uyruklu G.B.'nin gasp edilmesi olayının da faili olduğu tespit edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından K. G. adliyeye sevk edildi.