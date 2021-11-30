MERSİN'de aralarında borç nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen İ.D.Ü.'yü, gece yarısı tanınmamak için yüzüne maske takıp, siyah kapüşon giyerek tabancayla yaralayan E.D., 268 ayrı iş yeri güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı.

Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde 20 Kasım'da İ.D.Ü., tabanca ile vurularak yaralandı. İ.D.Ü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin yüzü maskeli ve siyah kapüşonlu olduğunu belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki sokaktan itibaren yaklaşık 24 kilometre mesafedeki 268 ayrı iş yeri güvenlik kamerası ve farklı noktalarda bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi.

BİRDEN FAZLA ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞ

Ekipler, şüphelinin kıyafetini değiştirerek olay yerinden uzaklaştığını, birden fazla araç değiştirdiğini, hedef şaşırtma amacıyla birçok farklı güzergahı kullandığını tespit etti. Kimliği belirlenen E.D., 6 gün sonra evine yapılan operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü. Şüpheli E.D ile İ.D.Ü arasında borç meselesi nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.