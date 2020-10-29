Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika

Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor

29.10.2020 11:33

Bitlisli gençler ve çocuklar, iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda şampiyonalara hazırlanıyor.

Bitlisli gençler ve çocuklar, iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda şampiyonalara hazırlanıyor.

Türkiye'nin en çok kar alan illerden biri olan Bitlis'te havaların soğumaya başlamasıyla Van Gölü'nde yüzme sezonu kapandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular da ilçede açılan yüzme havuzunun ılık suyunda antrenman yapıyor.

Hazırlanan program doğrultusunda haftanın belirli günlerinde havuza giden gençler ve çocuklar, hijyenik koşulların sağlandığı ortamda antrenörlerin gözetiminde şampiyonalara hazırlanıyor.

Yazın Van Gölü'nün serin sularında yüzen çocuklar da bu günlerde Bitlis'teki havuzun keyfini çıkarıyor.

"800 çocuk yüzmeyi öğrendi"

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine, 2018'de Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıklarının iş birliğiyle "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesini başlattıklarını anımsattı.

Bu kapsamda 2 yıldan bu yana okullardaki çocukları havuza getirerek hem yüzme öğrettiklerini hem de kurdukları takımla şampiyonalara hazırladıklarını anlatan Elkatmış, şunları kaydetti:

"Antrenörlerimizin gayretiyle burada 800'den fazla çocuk yüzmeyi öğrendi. İlimizde sadece Van Gölü'nde yüzülebiliyor. Kışın gençlerimiz yüzme havuzumuzda yüzüp eğleniyor. Kışın çok kar yağıyor ve şartlar ağır geçiyor. Yüzme bilmeyen çok fazla öğrencimiz mevcut. Yaş gruplarını seçerken genellikle ilkokul 3. ile 4. sınıf öğrencilerine ağırlık veriyoruz. İlk zamanlar hedefimiz yaklaşık 2 bin kişiye yüzme öğretmekti. Yüzme eğitiminin yanında yüzme müsabakalarına da hazırlık yapıyoruz. Burada olimpiyatlara kadar gidecek sporcularımız var. Yüzme çocuklar için oldukça eğlenceli bir spor haline geldi. Hem eğleniyorlar hem de yüzme öğreniyorlar."

"Şampiyonluk hayaliyle yüzüyoruz"

Sporculardan Ahmet Okan ise Bitlis'in coğrafi yapısından dolayı Van Gölü'nde yazın sadece 3 ay yüzebildiklerini söyledi.

Kışın yüzme havuzunda antrenman yaptıklarını belirten Okan, "Yüzme havuzu sayesinde artık kış aylarında da buraya gelip yüzebiliyoruz. Dışarda hava soğuk olmasına rağmen içerisi sıcak. Bu havuz bize çok şey katıyor. Kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Burada aldığımız eğitimler sayesinde şampiyonalara gitmeyi hedefliyoruz. Şampiyonluk hayaliyle yüzüyoruz." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Talha Karakuzu da "Dışarıda hava çok soğuk olmasına rağmen biz içerde yüzüyoruz. Yüzmeyi burada öğrendim. Tüm öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ederim. Burada eğlenceli zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor
Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor
Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor
Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor

Van Gölü, Bitlis, Yüzme, kar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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