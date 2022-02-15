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Son dakika haberleri: "Kar maskeli şahıslar öldürdü" dediği kardeşinin katili çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Kar maskeli şahıslar öldürdü" dediği kardeşinin katili çıktı

15.02.2022 09:47
Son dakika haberleri: "Kar maskeli şahıslar öldürdü" dediği kardeşinin katili çıktı

Son dakika haberler... Adana'da olay yerinde ağlayıp "Kardeşimi kar maskeli motosikletli iki kişi vurup kaçtı" diyen şahıs gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana'da olay yerinde ağlayıp "Kardeşimi kar maskeli motosikletli iki kişi vurup kaçtı" diyen şahıs gözaltına alınıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşan Abdulkadir Şengül (26), mahalledeki kıraathaneye gitti. Abdulkadir Şengül eve dönmeyince ağabeyi Müslüm Şengül (28) de yanına gitti. İki kardeş bir süre tartıştıktan sonra eve döndü. Burada tartışmanın devam etmesi üzerine Müslüm Şengül, evdeki pompalı tüfekle kardeşi Abdulkadir Şengül'ü boynundan vurdu. Ağır yaralanan Abdulkadir Şengül kanlar içerisinde yere yığılırken, Müslüm Şengül ise pompalı tüfeği saklayıp eve geri geldi.

Bir süre sonra eve yeniden dönen Müslüm Şengül ile ailesi bağırıp ağlamaya başlayınca komşuları polis ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kan kaybeden Abdulkadir Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şengül'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerine ifade veren Müslüm Şengül, kar maskeli iki kişinin motosikletle evlerine geldiğini ve kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtıklarını anlatarak ağladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin evin holünde bulunmasından şüphelenip Müslüm Şengül ile ailesini gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bölgede cinayetin işlendiği saatlerde Müslüm Şengül'ün verdiği eşkale uygun şüphelilerin olmadığını belirledi. Çapraz sorguya alınan aile bireyleri cinayeti Müslüm Şengül'ün işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı ağabey Müslüm Şengül, ifadesinde, "Abdulkadir sürekli eve geç geliyordu. Ben de dışarı çıkmaması konusunda uyardım. Eve döndükten sonra evdeki pompalı tüfeği temizlemek için çıkarttım. Tüfekle uğraştığım sırada birden ateş aldı ve kardeşim kanlar içerisinde yere yığıldı. Kasıtlı bir şekilde vurmadım" dedi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu Müslüm Şengül'ün, cinayeti işledikten sonra pompalı tüfeği mahallede bulunan boş bir araziye attığı, daha sonra da eve dönüp kardeşini kendisinin vurmadığını söylemeleri konusunda ailesini yönlendirdiği belirlendi. Şengül ailesinin daha sonra feryat edip, durumu polise bildirdiği ve olay yerinde sinir krizleri geçirdikleri öğrenildi. Ayrıca katil zanlısı ağabeyin de olay yerinde gözyaşı döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Şengül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopsisinin ardından cenazesi morgdan alınan Abdulkadir Şengül ise yakınları tarafından defnedildi. - ADANA

Son dakika haberleri: Kar maskeli şahıslar öldürdü dediği kardeşinin katili çıktı

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Müslüm, Polis, Adana, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 'Kar maskeli şahıslar öldürdü' dediği kardeşinin katili çıktı - Son Dakika


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