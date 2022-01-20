Son dakika haberleri! Kar nedeniyle ulaşılamayan hastayı jandarma ambulansa teslim etti - Son Dakika

Giresun'un Çanakçı ilçesinde sağlık ekiplerinin kar nedeniyle ulaşamadığı hasta jandarma ekipleri tarafından alınarak ambulansa götürüldü.
İlçenin Akköy köyünde ikamet eden 84 yaşındaki kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak sağlık ekibi talebinde bulundu. Sağlık ekiplerinin köye ulaşamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Bunun üzerine köye hızla ulaşım sağlayan Jandarma devriye ekipleri, hasta kadını evinden alarak ilçe merkezinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA
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