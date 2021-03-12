SİNOP Yolda kalan ambulansların imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Yolda kalan ambulansların imdadına ekipler yetişti

SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Covid-19 şüphesi olan hastalara ulaşmaya çalışan sağlık görevlilerinin ambulansları yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapalı yolu ulaşıma açarak ambulansların hastalara ulaşmasını sağladı. Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Dün gece şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Durağan ilçesine bağlı Kuzuluk köyünün yolu ulaşıma kapandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 haftadır karantinada olan köyde yaşayan baba ve oğlu, rahatsızlanınca 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. 2 ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından ambulansların ilerlemesi için yoldaki kar temizlendi. Kuzuluk köyüne ulaşan ekipler, hastaları alıp Durağan Devlet Hastanesi'ne götürdü.