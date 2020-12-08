Son dakika haberleri: Karabağ maçına koronavirüs engeli
08.12.2020 21:33
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanacak Villarreal - Karabağ karşılaşması konuk ekipteki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanacak Villarreal
- Karabağ
karşılaşması konuk ekipteki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı I Grubu son haftasında Villarreal, sahasında Karabağ'ı konuk edecekti. Perşembe günü oynanacak karşılaşma, Karabağ'da birçok oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ileri bir tarihe alındı.Son maçlar öncesinde Azerbaycan ekibi, 1 puanla son sırada yer alıyor ve grupta bir iddiası bulunmuyor. Villarreal ise 13 puanla grubu lider tamamlamayı garantilemişti.
- İstanbul
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