Son dakika haberleri: Karabağ maçına koronavirüs engeli

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanacak Villarreal Karabağ karşılaşması konuk ekipteki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı I Grubu son haftasında Villarreal, sahasında Karabağ'ı konuk edecekti. Perşembe günü oynanacak karşılaşma, Karabağ'da birçok oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ileri bir tarihe alındı.Son maçlar öncesinde Azerbaycan ekibi, 1 puanla son sırada yer alıyor ve grupta bir iddiası bulunmuyor. Villarreal ise 13 puanla grubu lider tamamlamayı garantilemişti.

- İstanbul