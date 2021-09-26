Üye Girişi
Son dakika haberleri: Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi

26.09.2021 08:58
Son dakika haberleri: Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Karabağ Savaşı ve zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet'te anma etkinliği düzenlendi.

Karabağ Savaşı ve zaferinin yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet'te anma etkinliği düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe, TÜGVA, Azerbaycan Gençlik Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğrenciler ve Azeri gaziler katıldı.

"Karabağ Azerbaycan'dır'" yazılı pankart ile Türk ve Azeri bayrakları taşıyan gruptakiler adına açıklama yapan TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, bir yıl önce bugün başlayan ve 44 gün süren ikinci Karabağ - Vatan Savaşı'nın, Azerbaycan'ın büyük zaferi ile sonuçlandığını anımsattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde kazanılan bu şanlı zaferin, tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Şanlan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bir kez daha kardeşlerimizin yanındaydık. Karabağ meselesi, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla kısa bir süre içinde Azerbaycan lehine çözüme kavuşturulurken, Sayın Cumhurbaşkanımızın net duruşu unutulmamalıdır. Savaşın ilk günlerinden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ve kardeşlerimizin asla yalnız olmadığını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in savaş zamanı 'Türkiye tarafından siyasi ve manevi desteğin sergilenmesi bize ilave güç vermiş, bu destek sayesinde Azerbaycan zafere doğru daha emin adımlarla yürümüştür' açıklaması bu desteğin en net göstergesidir."

Tüm dünya Türk-Azerbaycan kardeşliğine şahit oldu

Cumhurbaşkanı Aliyev'in, "Türk ordusunun Bakü'ye gelmesi, Ermeni çetelerinin saldırılarından kurtarması, her bir Azerbaycanlının kalbinde yaşıyor. Azerbaycan halkı bu ağır dönemde Türk halkının ona gösterdiği yardımı hiçbir zaman unutmayacaktır" sözlerini hatırlatan Şanlan, "Bu tarihi bağın devamı olarak, Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın birbirine 'gardaş' diye seslenmesi, ay yıldızlı bayraklarımızın beraber dalgalanması, dostlarımız için gurur, düşmanlarımız için en net gözdağıdır. Vatan Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, bölgedeki güç dengelerinin değişmesine neden olurken, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin yeni bir nişanesi, olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

Sultanahmet, Azerbaycan, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan 09:06 İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! 09:04 Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı 08:58 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor 08:52 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor 00:52 "Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı 22:59 İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı
Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 15:48 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Son Dakika Haberleri
09:07 Fenerbahçe'de sakatlıklar devam ediyor! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi
09:06 İzmir'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi
09:04 Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor
09:03 Yunan siyasetçileri arasında tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti
09:01 Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı
08:59 Kan davası nedeniyle göç eden adam, cami çıkışı öldürüldü
08:57 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor         
09:05
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı         
09:02
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor         
08:53
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti         
00:21
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı         
15:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 09:17:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement