Son dakika haberleri... Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler'in meclisi bastığı an kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler'in meclisi bastığı an kamerada

17.11.2020 14:51
Son dakika haberleri... Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler'in meclisi bastığı an kamerada, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan'ın cephedeki başarısı sonrası Dağlık Karabağ'dan çekilmek için anlaşma imzalayan Ermenistan'da göstericilerin parlamento binasına gerçekleştirdiği baskına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Azerbaycan'ın cephedeki başarısı sonrası Dağlık Karabağ'dan çekilmek için anlaşma imzalayan Ermenistan'da göstericilerin parlamento binasına gerçekleştirdiği baskına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalar sonrasında yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan'ın topraklarından geri çekilmeyi kabul eden anlaşmanın imzalanmasıErmeni halkının tepkisine neden oldu. Anlaşmanın ardından 10 Kasım tarihinde bir çok Ermeni vatandaşı, yönetimi protesto etmek için hükümet binasını bastıgöstericilerin parlamento binasına gerçekleştirdiği baskına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni yayınlanan videoda; binaya giren yüzlerce göstericinin bir yandan kapıları tekmelerken diğer yandan sandalyeleri sağa sola fırlattı. Masaların üzerinde tek bir eşya dahi bırakmayan saldırganlar, duvarlardaki Ermenistan bayraklarını da söktü.

MECLİS BAŞKANI LİNÇ EDİLMİŞTİ

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, meclis binası önündeki göstericiler tarafından linç edilmişti. Protestocular Mirzoyan'ı arabasından çıkarmış; Mirzoyan'ın korumalarının saldırıyı engelleyemediği görülmüştü. Mirzoyan'ın darp edilme görüntülerinin internete düşmesinin ardından Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayı doğrulamıştı. Çıkan olayda 2 kişi gözaltına alınmıştı.


Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Parlamento, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler'in meclisi bastığı an kamerada - Son Dakika


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