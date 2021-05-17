Hukukçular Derneği Karabük Temsilcisi Sarı'dan İsrail'in saldırılarına kınama - Son Dakika

Hukukçular Derneği Karabük Temsilcisi Mehmet Sarı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin topraklarının 1948 yılından beri İsrail'in işgali altında olduğunu belirtti.

Ramazanın başında İsrail'in Filistin halkına saldırdığını hatırlatan Sarı, "Nitekim ramazanın son cuması olan 7 Mayıs günü Mescid-i Aksa'da namaz kılmak üzere toplanan sivillere orantısız güç kullanarak saldırmıştır. İsrail terör devleti, saldırılarına Gazze'de devam etmiş ve bu saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit olmuş, yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukuk ilkelerini çiğneyerek Filistinlilerin haklarını gasbettiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Bu gidişata 'dur' demedikçe gasbetmeye devam edecektir. Hukukçular olarak bu hak gasbına ve hukuksuz saldırılara karşı üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bizler hakkın ve adaletin savunucusu avukatlar olarak tüm uluslararası örgütleri ve vicdan sahibi Hristiyan ve Yahudileri çağrılarımızın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz."

Saldırıları lanetleyen Sarı, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.