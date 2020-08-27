Son dakika haberleri... Karabük'te alevlerin ormana sıçraması son anda önlendi - Son Dakika

Karabük'te alevlerin ormana sıçraması son anda önlendi

KARABÜK merkez ilçeye bağlı Aşağı Kızılca Ören Köyü mevkiindeki çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması son anda önlenirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Karabük merkez ilçeye bağlı Aşağı Kızılcaören Köyü mevkiinde bulunan çöp toplama alanında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye giden Karabük Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı, kepçe ve kamyon ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözle alevlere müdahale edilirken, alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçraması son anda önlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle kent geneli zaman zaman duman altında kaldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.