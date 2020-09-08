Son dakika haberleri! Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Geren köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakaların olduğu belirtildi.
Açıklamada, temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bu geceden itibaren 14 gün süreyle köye giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:39 - Kaynak: AA
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