Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çalışan işçi D.S'nin göğsüne demir profil çarptı. Göğüs travması geçirdiği belirlenen işçi, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika › Güncel › Demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandı - Son Dakika

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