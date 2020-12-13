Son dakika haberleri: Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı
13.12.2020 18:05
Son dakika habere göre Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düştükleri derede mahsur kalan kedi ve yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düştükleri derede mahsur kalan kedi ve yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi İzzet Mehmet Paşa Camii kenarında gezinen kedi dereye düştü. Kedinin mahsur kaldığı alanda sesini duyan vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğal yaşamına bıraktı.
Öte yandan Kirkille TOKİ mevkiinde de dereye düşen 1 köpek yavrusunu da ekipler çıkartarak kurtardı.
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