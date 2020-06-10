Son dakika haberleri... Karabük'te devrilen tır uçuruma düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyerlere çarpan ve bir süre sürüklenerek devrilen tır, uçuruma metreler kala durdu.

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