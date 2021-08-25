Çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük 'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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