Dün oğlu F.T. ile kafeye giden işçi A.T, burada aynı kurumda çalıştığı iddia edilen R.D. ile tartışmaya başlamış, bu sırada ikilinin yanına H.B, A.K, İ.A. ve A.G.B. gelmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Karabük'te işçinin darbedilmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.