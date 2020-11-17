Son dakika haberleri... Karabük'te kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Karabük'te 32 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesi Yeni Mahalle'de R.A.'ya (43) ait işletmede kaçak tütün olduğu bilgisini aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, R.A.'ya ait işletme ve aracında yapılan aramada 32 kilogram tütün ve 200 adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK